Home

Cronaca

Aree pubbliche

Abbandono di rifiuti in centro: intervengono Municipale e Ispettori Ambientali

Aree pubbliche

4 Luglio 2022

Abbandono di rifiuti in centro: intervengono Municipale e Ispettori Ambientali

Livorno, 4 luglio 2022

Rifiuti di vario tipo, soprattutto ingombranti, sono stati individuati nelle prime ore di questa mattina da alcuni cittadini nella direttrice stradale che da Corso Amedeo porta a Piazza del Cisternone, passando da Via Del Corona, e in Via Bartelloni.

Lo scempio è stato registrato dal servizio Segna-Li del Comune di Livorno che ha subito attivato la Polizia Municipale e gli Ispettori Ambientali di AAMPS.

Le indagini sono ancora in corso ma sembrerebbero esserci i presupposti per individuare uno o più autori degli abbandoni e sollevare le relative sanzioni in linea con quanto prescritto dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale.

“Né l’amministrazione comunale né i cittadini sono disposti a tollerare atti di inciviltà che deturpano la bellezza delle nostre strade e piazze – dichiara Giovanna Cepparello, assessora all’Ambiente del Comune di Livorno. Se da una parte proseguiremo con le nostre campagne di sensibilizzazione a favore del corretto conferimento e per la raccolta differenziata dei rifiuti, continueremo a monitorare il territorio con la Polizia Municipale e gli Ispettori Ambientale per contrastare con ulteriore efficacia i comportamenti scorretti”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin