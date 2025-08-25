Abbandono incontrollato di rifiuti in un terreno, denunciato il proprietario
Venturina (Livorno) 25 agosto 2025 Abbandono incontrollato di rifiuti in un terreno, denunciato il proprietario
I Carabinieri Forestali del Nucleo di Venturina Terme, nell’ambito delle costanti attività per la tutela dell’ambiente e la corretta gestione del ciclo dei rifiuti, al termine di accertamenti svolti di iniziativa nel comune di Piombino, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno un 60enne della zona, ritenuto responsabile di deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi.
I militari hanno infatti rilevato che in un terreno erano stati depositati ed accumulati in maniera incontrollata rifiuti misti provenienti da varie attività, in violazione del D.Lgs. 152/2006 (cd. codice dell’ambiente).
All’indagato, affittuario del terreno in questione, è stata attivata la procedura che prescrive al trasgressore di conferire i rifiuti ad un centro di smaltimento e/o recupero entro 60 giorni, fornire prova dell’avvenuto smaltimento, nonché ravvedersi pagando una sanzione pecuniaria al fine di estinguere il reato.
I controlli dei Carabinieri Forestali, anche in collaborazione con i colleghi del Comando Provinciale di Livorno, continueranno su tutto il territorio labronico per prevenire e contrastare reati ai danni dell’ambiente.