Cecina

27 Luglio 2025

Cecina (Livorno) 27 luglio 2025 Abbandono incontrollato di rifiuti: non ottemperano al ripristino dei luoghi, denunciati due cecinesi

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Cecina, nell’ambito delle costanti attività per la tutela dell’ambiente e la corretta gestione del ciclo dei rifiuti, al termine di accertamenti svolti nelle campagne cecinesi, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno due persone, un 45enne e un 78enne della zona, rispettivamente proprietario del terreno e amministratore unico di attività, ritenuti responsabili di inottemperanza a ordinanza di rispristino di stato dei luoghi a seguito di deposito incontrollato di rifiuti.

I militari avevano infatti rilevato che in un terreno di proprietà del 45enne sito nell’area periferica del Comune di Cecina erano stati depositati ed accumulati in stato di abbandono rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da una azienda della zona consistenti in scarti di varia tipologia derivanti da lavorazioni e abbandonati al suolo da tempo, senza alcun accorgimento circa l’idoneo trattamento.

In esito alla conseguente emissione dell’ordinanza di rispristino di stato dei luoghi a seguito di deposito incontrollato di rifiuti i militari hanno constatato che gli stessi non erano stati rimossi e/o smaltiti né tantomeno l’area era stata bonificata e riportata alle condizioni precedenti al deposito e all’abbandono dei rifiuti. Pertanto i Carabinieri hanno proceduto a segnalare penalmente i due responsabili per inottemperanza a ordinanza di rispristino di stato dei luoghi a seguito di deposito incontrollato di rifiuti all’AG labronica per i provvedimenti del caso.

I controlli dei Carabinieri Forestali, in collaborazione con i colleghi del Comando Provinciale di Livorno, continueranno su tutto il territorio labronico per prevenire e contrastare reati in danno dell’ambiente.

