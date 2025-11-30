Home

Cronaca

Abbatte illegittimamente due Beccacce, sanzionato cacciatore livornese per 1800 euro

Cronaca

30 Novembre 2025

Abbatte illegittimamente due Beccacce, sanzionato cacciatore livornese per 1800 euro

Livorno 30 novembre 2025 Abbatte illegittimamente due Beccacce, sanzionato cacciatore livornese per 1800 euro

I Carabinieri Forestali del Nucleo CITES di Livorno, al fine di contrastare il fenomeno della caccia illegale, hanno eseguito un’attività di controllo ad ampio raggio nelle colline livornesi.

In tale contesto i Carabinieri Forestali hanno sorpreso un 50enne della zona intento ad esercitare la caccia alla beccaccia senza l’ausilio del cane, in violazione della normativa regionale in materia.

L’illecito ha comportato una sanzione pari a 800 euro per ciascuno dei due capi abbattuti illegittimamente ed il sequestro della selvaggina. Allo stesso è stata inoltre contestata la mancata annotazione della giornata di caccia sul tesserino venatorio.

Per tali violazioni sono state elevate sanzioni amministrative a carico dell’uomo per complessivi 1.760 euro. Controlli dello stesso tenore saranno costantemente ripetuti nelle diverse aree verdi della provincia labronica a cura dei Carabinieri Forestali con il prioritario fine di prevenire e contrastare pratiche a danno dell’ambiente ed in violazione delle normative di settore.