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Abbattere alberi per piantare luci a led, Perini (FdI): “Il Comune fermi il progetto”

Ambiente

2 Agosto 2026

Abbattere alberi per piantare luci a led, Perini (FdI): “Il Comune fermi il progetto”

Livorno 2 agosto 2026

Viale Mameli, Perini: “Si abbattono alberi per installare luci a Led”

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Perini interviene sul progetto che interessa viale Mameli, criticando la scelta dell’amministrazione comunale di procedere, secondo quanto riferisce, all’abbattimento di una decina di alberi nell’ambito dell’intervento per la nuova illuminazione finanziata con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

«L’amministrazione comunale ha deciso di abbattere una decina di alberi in viale Mameli, andando in direzione esattamente opposta a quella promessa», afferma Perini.

Il consigliere ricorda quindi una proposta presentata nel 2025. «Nel 2025 ho presentato una proposta per la creazione di nuovi viali alberati come misura di contenimento del calore e miglioramento estetico della città. Si trattava di un vero e proprio piano di depavimentazione dei suoli urbani e di piantumazione di nuovi alberi».

Secondo Perini, quella proposta non trovò il sostegno della maggioranza. «La proposta è stata bocciata dal PD perché, a loro dire, l’amministrazione stava già procedendo a creare nuovi viali alberati».

L’esponente di Fratelli d’Italia contesta inoltre il bilancio degli interventi realizzati negli ultimi anni. «Dal 2019 ad oggi, in verità, nessun viale alberato è stato realizzato a Livorno. Non solo, ora l’amministrazione comunale propone di colpire uno dei pochi viali alberati della città con l’abbattimento di dieci piante».

Nel comunicato Perini punta l’attenzione anche sul finanziamento dell’opera. «Il motivo dell’abbattimento è la nuova illuminazione finanziata con il PNRR. È proprio questo un aspetto sconcertante: il PNRR si basa su principi quali la sostenibilità ambientale e gli interventi finanziati non devono arrecare danno all’ambiente».

Da qui la critica al progetto così come sarebbe stato concepito. «La nuova illuminazione avrebbe dovuto integrarsi con il verde urbano, invece è causa di abbattimenti diffusi».

Il consigliere conclude rivolgendo un appello all’amministrazione comunale affinché riveda l’intervento previsto per viale Mameli.

«Come Fratelli d’Italia chiediamo all’amministrazione di fermare l’abbattimento e di modificare il progetto di quel tanto che basta a salvare gli alberi di viale Mameli».