Home

Cronaca

Aree pubbliche

Abbattimento albero in viale Carducci, le modifiche alla viabilità

Aree pubbliche

11 Ottobre 2023

Abbattimento albero in viale Carducci, le modifiche alla viabilità

Livorno 11 ottobre 2023 – Abbattimento albero in viale Carducci, le modifiche alla viabilità

Giovedì 12 e venerdì 13 ottobre sul viale Carducci, in un tratto del controviale, l’Ufficio gestione e manutenzione dei parchi e del verde urbano ha programmato l’abbattimento di un albero.

I lavori saranno eseguiti dalla società Savet srl di Monteriggioni (Siena).

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza sarà modificata la viabilità.

In particolare, nelle giornate del 12 e del 13 ottobre, in orario di cantiere (dalle ore 8.30 alle ore 17.30), sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in viale Giosuè Carducci – controviale – nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Vittorio Alfieri e il civico 60.

I pedoni saranno deviati sul marciapiede opposto all’area delle operazioni.

Sarà, inoltre, istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin