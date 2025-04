Home

Abbattimento baracchine Piazza Garibaldi, Mirabelli: individuate le risorse, il progetto sarà sottoposto alla Soprintendenza

2 Aprile 2025

Abbattimento baracchine Piazza Garibaldi, Mirabelli: individuate le risorse, il progetto sarà sottoposto alla Soprintendenza

Sicurezza e riqualificazione: nuove mosse per Piazza Garibaldi

Livorno 2 aprile 2025 Abbattimento baracchine Piazza Garibaldi, Mirabelli: individuate le risorse, il progetto sarà sottoposto alla Soprintendenza

L’amministrazione comunale accelera sul piano di riqualificazione di Piazza Garibaldi con interventi mirati per migliorare sicurezza e vivibilità. A confermarlo è l’assessore Federico Mirabelli, che stamani ha incontrato residenti e commercianti del quartiere in un evento promosso dal Circolo PD San Marco Pontino.

«Abbiamo recentemente approvato in Giunta Comunale un piano d’azione che prevede tre mosse immediate e un progetto di sistema per la riqualificazione della piazza» ha dichiarato Mirabelli.

Le tre azioni per un quartiere più sicuro

Rimozione delle baracchine lato via del Pettine

L’amministrazione ha già individuato le risorse necessarie grazie all’ultima variazione di bilancio. Il progetto è in fase di definizione e sarà sottoposto alla Soprintendenza per ottenere il via libera prima dell’approvazione definitiva in Giunta. Pedonalizzazione della piazza

La mobilità verrà ripensata per rendere l’area più accessibile e vivibile, eliminando il traffico veicolare e favorendo spazi sicuri per i pedoni. Ma prima naturalmente dovranno essere trovate alternative Potenziamento dell’illuminazione pubblica e videosorveglianza Verranno installati due nuovi candelabri sulle spallette antistanti la piazza entro agosto/settembre.

È stata potenziata l’illuminazione sulla piazzetta di via della Pina d’Oro, nelle vicinanze di Piazza della Repubblica.

Sono state attivate quattro nuove telecamere di videosorveglianza, già collegate al circuito di controllo della Polizia Municipale.

Ulteriori interventi verranno programmati dopo la rimozione delle baracchine per garantire un monitoraggio ancora più efficace della zona.

Un progetto più ampio per il futuro di Piazza Garibaldi

Oltre alle azioni immediate, l’amministrazione sta lavorando a un progetto complessivo di riqualificazione della piazza, che vedrà il coinvolgimento attivo del quartiere. Questo intervento rientra nel più ampio masterplan per la rigenerazione delle principali piazze cittadine di Livorno.

«Tra un mese circa ci incontreremo di nuovo per fare il punto sui progressi e raccogliere ulteriori contributi dai cittadini» ha concluso Mirabelli, ribadendo l’impegno del Comune per rendere Piazza Garibaldi un luogo più sicuro, decoroso e vivibile per tutti.

