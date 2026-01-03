Home

3 Gennaio 2026

Abbattimento barriere architettoniche al via i lavori dei marciapiedi in via Lorenzini

Livorno 3 gennaio 2025 Abbattimento barriere architettoniche al via i lavori dei marciapiedi in via Lorenzini

Da giovedì 8 gennaio prenderanno il via i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi in via Lorenzini, nel tratto tra via Montanari e la scuola d’infanzia Chicchirillò con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, l’accessibilità e la fruibilità degli spazi pedonali.

Si tratta di un lavoro che rientra nel piano degli abbattimenti delle barriere architettoniche in prossimità degli edifici scolastici, grazie al quale sono stati realizzati interventi in via via Campania, via San Gaetano, via Donnini, via Targioni Tozzetti e Piazza San Simone, mentre sono in corso di esecuzione oltre a quello che partirà giovedì prossimo, un intervento sui marciapiedi di via Montebello.

“Come Amministrazione riteniamo questo tema fondamentale- dichiara l’assessora alla Mobilità, Accessibilità e Peba Giovanna Cepparello – fondamentale e purtroppo prendiamo atto che ci sono scarsissimi finanziamenti per questa partita e a questo proposito invochiamo bandi ministeriali per l’abbattimento delle barriere architettoniche”

L’intervento in via Lorenzini in particolare prevede:

La posa di nuovi cordoli in pietra naturale e il rifacimento del tappeto d’usura dei marciapiedi;

La realizzazione di scivoli di raccordo conformi alle normative per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

L’installazione di elementi “voltatesta” nei passi carrabili, per garantire continuità e planarità dei marciapiedi;

L’allargamento della banchina pedonale in prossimità dell’ingresso della scuola Collodi, per aumentare l’area sicura destinata allo stazionamento di bambini e accompagnatori, protetta da barriere metalliche in continuità estetica con quelle già presenti;

La realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale rialzato, con predisposizione per illuminazione dedicata;

L’installazione di segnaletica tattile Loges su intersezioni, rampe e attraversamenti, e di tag a radiofrequenza sotto la pavimentazione per agevolare la mobilità dei disabili visivi;

La sostituzione delle attuali bocche di lupo con griglie stradali più idonee per il corretto smaltimento delle acque meteoriche.



I lavori saranno eseguiti nel rispetto della viabilità esistente, senza ridurre, a fine lavori, il numero dei posti auto, e sono finalizzati a garantire una fruizione più sicura e accessibile dei marciapiedi per tutti i cittadini.La cittadinanza è invitata a prestare attenzione alla segnaletica di cantiere e a seguire le indicazioni temporanee per la sicurezza di pedoni e automobilisti.La viabilità sarà modificata secondo l’ordinanza di traffico n. 10742 del 31-

12-2025 che prevede l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in

entrambi i lati di via Lorenzini nei tratti di volta in volta interessati dalle

lavorazioni e di alcuni posti auto in via Paganini per allestimento area

baracche, ricovero mezzi e attrezzature, deposito materiali.

I marciapiedi di volta in volta interessati dai lavori saranno interdetti ai pedoni, che saranno deviati sui marciapiedi opposti.

