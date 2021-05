Home

Provincia

Collesalvetti

Abbattimento barriere architettoniche Casa della Salute di Stagno, c’è una petizione

Collesalvetti

22 Maggio 2021

Abbattimento barriere architettoniche Casa della Salute di Stagno, c’è una petizione

Livorno 22 maggio 2021

Abbattimento barriere architettoniche Casa della Salute di Stagno

La Sinistra di Collesalvetti chiede all’amministrazione comunale quello che è un obbligo di legge “ma soprattutto un dovere morale verso chi ha problemi di mobilità”

“La legge quadro italiana che tratta il problema dell’accessibilità è la legge 13/1989 che stabilisce termini e modalità in cui deve essere garantita l’accessibilità ai vari ambienti con particolare attenzione ai luoghi pubblici (PEBA:piano di eliminazione delle barriere architettoniche).

La presenza di barriere architettoniche vanifica il diritto di accessibilità sociale secondo il principio delle pari opportunità con le altre persone. Principio cui è finalizzata la convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, in vigore in Italia dal 2009 che sancisce il diritto per le persone con disabilità alla vita indipendente e all’inclusione sociale.

È da ritenere inaccettabile la discriminazione che subiscono i cittadini diversamente abili, vittime di un’indifferenza diffusa.

Diritti e dignità di ciascuna persona non possono attendere il tempo di una politica troppe volte assente

Si chiede il rispetto della legge affinché una reale ed effettiva politica di inclusione sia portata al centro dell’azione amministrativa e non rimanga solo una mera dichiarazione di intenti

Pertanto dinanzi all’inerzia dell’amministrazione e delle istituzioni comunali e della stessa USL Toscana Nord-Ovest, abbiamo raccolto le firme dei cittadini per la petizione”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin