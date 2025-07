Abbattimento barriere, sicurezza pedonale e stradale partiti i lavori davanti alla scuola Le Sorgenti

Home

21 Luglio 2025

Livorno 21 luglio 2025

In via Donnini parte un intervento di messa in sicurezza pedonale e stradale davanti la scuola “Le Sorgenti”

Partito oggi, lunedì 21 luglio, un intervento di messa in sicurezza pedonale e stradale, e di abbattimento delle barriere architettoniche, nel tratto di via Donnini antistante alla scuola primaria “Le Sorgenti”.

L’intervento, curato dall’ufficio Progettazione lavori stradali e PEBA del Comune di Livorno, rientra tra le opere di prima attuazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, già avviate in altre zone della città come via Campania, via Targioni Tozzetti, via S. Gaetano, piazza S. Simone e via Montebello (restano ancora da realizzare i lavori previsti in via Lorenzini).

Il cantiere di via Donnini interesserà l’intero fronte della scuola e si svilupperà in due fasi successive.

La prima fase, quella che inizierà nei prossimi giorni, prevede la realizzazione di un ampio marciapiede pedonale rialzato, dotato di rampe di collegamento con gli attraversamenti pedonali e di ringhiere colorate di protezione nei pressi dell’ingresso dell’edificio scolastico. L’obiettivo è garantire la massima sicurezza ad alunni e accompagnatori nelle fasi di ingresso e uscita dalla scuola, migliorando al contempo l’accessibilità.

Contestualmente, saranno eseguiti interventi puntuali di ripristino della sede stradale, danneggiata nel tempo dalle radici di alcuni pini, ormai giunti al termine del loro ciclo vegetativo e già rimossi per motivi di sicurezza pedonale e stradale.

“Ringrazio i tecnici – dichiara l’assessora alla mobilità sostenibile e all’accessibilità Giovanna Cepparello – per questo lavoro di attuazione del PEBA, che sta contribuendo a consolidare un modo di progettare gli spazi pubblici più moderno e inclusivo”.

Questa prima fase dell’intervento davanti alla scuola “Le Sorgenti” sarà completata prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

La seconda fase, prevista per l’estate 2026, riguarderà l’accessibilità del collegamento pedonale tra via Donnini e via Soffredini, mediante l’installazione di nuovi attraversamenti rialzati e illuminati, oltre alla riqualificazione della pavimentazione e degli elementi di arredo urbano. Un intervento che restituirà piena permeabilità pedonale tra le due vie parallele, completando così l’azione di miglioramento della mobilità dolce e inclusiva nella zona scolastica.

