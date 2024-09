Home

Cronaca

Abbattimento Barriere via San Gaetano: “Bollino blu” per Salvetti, lo certifica un cittadino

Cronaca

17 Settembre 2024

Abbattimento Barriere via San Gaetano: “Bollino blu” per Salvetti, lo certifica un cittadino

Livorno 17 settembre 2024 – Abbattimento Barriere via San Gaetano: “Bollino blu” per Salvetti, lo certifica un cittadino

La Lettera: Via San Gaetano finalmente accessibile: il “bollino blu” di un cittadino all’amministrazione Salvetti

Le barriere architettoniche a Livorno sono ancora numerose, e chi vive quotidianamente con una disabilità sa bene quanto possano complicare la vita. Anche se rendere l’intera città accessibile non è un processo immediato – occorrono fondi, tempo e, purtroppo, bisogna fare i conti con la burocrazia – ci sono situazioni in cui si vedono progressi concreti. Ed è quello che è successo in via San Gaetano, dove le proteste e le segnalazioni da parte dei cittadini hanno portato a una soluzione tangibile.

“Personalmente, ho fatto sentire la mia voce, e con mia grande soddisfazione, l’amministrazione guidata da Luca Salvetti ha finalmente risolto il problema.

Prima dei lavori, camminare lungo la via era una vera e propria sfida: marciapiedi dissestati, buche dove le ruote della carrozzina si incastravano, dossi e rigonfiamenti causati dalle radici degli alberi, e scalini tra i passi carrabili che interrompevano il percorso ogni pochi metri. Per non parlare del passaggio pedonale, dove da un lato c’era uno scivolo, ma dall’altro uno scalino insormontabile. Accompagnare uno studente a scuola era diventato un incubo quotidiano.

Le immagini del video che accompagna questo articolo dicono più di mille parole: mostrano chiaramente la difficoltà che una persona in carrozzina e il suo accompagnatore dovevano affrontare ogni giorno.

Oggi, posso finalmente dire con soddisfazione che tutto questo è solo un ricordo. Camminare lungo il marciapiede, senza incontrare ostacoli, sembra quasi un sogno. E per questo, come cittadino, sento di poter attribuire un simbolico “bollino blu” all’amministrazione comunale, per il lavoro svolto in questo tratto di Livorno”.

Lettera firmata

Abbattimento Barriere via San Gaetano: “Bollino blu” per Salvetti, lo certifica un cittadino