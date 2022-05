Abbattimento casa a villa Fabbricotti, Perini (Lega) chiede progetti e nomi

Home

10 Maggio 2022

Livorno 10 maggio 2022

Il consigliere comunale Alessandro Perini (Lega): 𝗩𝗶𝗮 𝗹𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗶 𝗱𝗮𝗹 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗱𝗶 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗙𝗮𝗯𝗯𝗿𝗶𝗰𝗼𝘁𝘁𝗶

“Smembrare Villa Fabbricotti nel nome del lucro privato si può fare? A quanto pare sì.

Ieri, tutti noi abbiamo scoperto che il Comune vuole abbattere la ex casa del guardiano di Villa Fabbricotti per fare posto alla struttura di un’attività commerciale. Villa Fabbricotti è senza dubbio il parco pubblico al quale i livornesi sono più affezionati e la casa del guardiano è uno dei suoi manufatti più iconici.

Non credo che i livornesi siano contenti di vedere smembrata Villa Fabbricotti per darla in pasto agli appetiti di qualche privato, magari un “solito noto”.

La città deve essere informata e deve poter discutere del futuro della Villa. Stamani ho presentato due atti in Consiglio Comunale, affinchè vengano fuori i progetti e i nomi di chi vuole allungare le sue mani sull’area e per chiedere al sindaco Salvetti di tornare sui suoi passi e bloccare l’abbattimento degli edifici originali interni al parco.

È incredibile come un’area così amata dai cittadini sia stata resa oggetto di un’operazione tanto segreta. All’insaputa di tutti, l’amministrazione ha raccolto progetti privati per attività di lucro e deciso l’abbattimento dello storico immobile.”

Alessandro Perini,

Consigliere comunale

