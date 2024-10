Vertici Lega Provinciale in visita al Sindaco Ferrari, “ Grazie a questa maggioranza Piombino sta cambiando volto”

PIOMBINO (Livorno) 29 ottobre 2024 Abbattimento ciminiere, Lega: “un segnale forte di come si voglia dare un nuovo futuro alla città”

Incontro cordiale e costruttivo quello avvenuto in Comune a Piombino tra il neo Segretario Provinciale della Lega, Carlo Ghiozzi, l’Assessore di riferimento del Carroccio, Vittorio Ceccarelli ed il capogruppo, Massimo Giannellini, che hanno avuto modo di confrontarsi ufficialmente con il Sindaco, Francesco Ferrari. La Lega ha ribadito il proprio appoggio alla Giunta, evidenziando il buon lavoro che l’Amministrazione sta portando avanti per la città ed i piombinesi.

“L’abbattimento delle torri è un segnale forte di come si voglia dare un nuovo futuro alla città di Piombino sfruttando tutta la branca del turismo, – ha dichiarato il Segretario del Carroccio, Carlo Ghiozzi – settore importante di sviluppo che il PD e la sinistra non hanno mai voluto ampliare negli anni senza di fatto creare nuove opportunità di accrescimento lavorativo per la comunità.

L’assenza della Lista civica vicina al candidato sindaco del centro sinistra a questo evento storico di indiscutibile impatto sul territorio, evidenzia ancora una volta come Anselmi e compagni siano sempre fermi all’archeologia industriale di certi siti, ideologia retrograda che non porterà mai ricchezza ai cittadini”.

“Con grande emozione, ho ricevuto l’invito, in qualità di Capogruppo Lega insieme all’Assessore Vittorio Ceccarelli, a partecipare all’evento storico dell’abbattimento delle Torri Enel – ha dichiarato poi Giannellini. – Questo momento segna una svolta decisiva per la nostra città.

L’intero sito industriale sarà bonificato entro il 2025, aprendo le porte a un futuro di nuove opportunità. Gli strumenti urbanistici hanno già previsto per quest’area una destinazione ricettiva turistica, un progetto ambizioso che trasformerà profondamente il volto di Piombino.

Ovviamente, il percorso per realizzare questo obiettivo sarà lungo e complesso. Sarà fondamentale intercettare investitori privati disposti a credere nel potenziale di questa nuova realtà. Nonostante le sfide, oggi possiamo affermare con orgoglio che stiamo scrivendo un nuovo capitolo della storia di Piombino. Un capitolo che parla di rinascita, di sviluppo sostenibile e di un futuro più luminoso per la nostra comunità.”

“Questa maggioranza che sostiene il Sindaco Ferrari insieme alla Lega – ha concluso Ghiozzi – sta facendo una grande politica di sviluppo. Siamo felici di far parte attiva di questa rinascita, per tanto ribadiamo il nostro sostegno indiscusso al Governo di questa città”.

Con l’occasione della visita in città del Segretario Provinciale del Carroccio, che ricordiamo essere anche Capogruppo al Comune di Livorno, è stata organizzata anche un’assemblea degli iscritti che ha visto una grande partecipazione. Molti sono stati i punti di confronto e gli spunti per rilanciare il partito di Salvini a Piombino. Durante l’evento sono state inoltre comunicate all’Assemblea le dimissioni del Segretario della Sezione comunale, Massimiliano Manetti; dimissioni arrivate per esclusivi problemi lavorativi dello stesso. Momentaneamente è stato nominato Commissario, Massimo Giannellini, che avrà l’onere di guidare il partito al congresso comunale nei primi mesi del 2025.