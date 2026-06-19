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Abbattimento pini alla stazione di Solvay, il Comune da l’ok

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19 Giugno 2026

Abbattimento pini alla stazione di Solvay, il Comune da l’ok

Rosignano Solvay (Livorno) 19 giugno 2026 Abbattimento pini alla stazione di Solvay, il Comune da l’ok

La notizia dell’intervento di abbattimento dei pini presenti nella piazzetta antistante la stazione ferroviaria di Rosignano Solvay ha provocato negli ultimi giorni diverse polemiche e richieste da parte di cittadini di lasciare le piante lì dove sono da molti anni. L’abbattimento – secondo Rete Ferroviaria Italiana – si rende necessario dovendo la stessa RFI effettuare una serie di lavori di rifacimento e manutenzione dello slargo di fronte all’entrata principale della Stazione.

L’Amministrazione comunale di Rosignano Marittimo – anche attraverso il sindaco Claudio Marabotti – ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti.

Le alberature interessate si trovano a una distanza dai binari ferroviari inferiore a quella minima prevista dalle normative vigenti in materia di sicurezza dell’esercizio ferroviario. Per tale ragione da parte di RFI è stata rappresentata la necessità di procedere al loro abbattimento. Prima di assumere qualsiasi determinazione, il Comune di Rosignano Marittimo ha richiesto a Rete Ferroviaria Italiana una specifica relazione tecnica che attestasse l’assenza di attività nidificatoria sugli alberi in oggetto, condizione che avrebbe costituito elemento ostativo al taglio ai sensi della Direttiva Europea 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici. La documentazione trasmessa da RFI e pervenuta all’Amministrazione rosignanese in data 17 giugno 2026 ha confermato l’assenza di nidi e di attività riproduttiva in corso. A ulteriore garanzia della correttezza e della completezza delle verifiche svolte, nella giornata di giovedì 18 giugno è stato richiesto un sopralluogo integrativo da parte dell’agronomo comunale, dottor Marco Carbone, che, mediante osservazione ravvicinata effettuata con l’ausilio di una piattaforma aerea, ha a sua volta accertato l’assenza di nidi sulle piante interessate dall’intervento.

Alla luce delle risultanze tecniche acquisite, non si ritiene che sussistano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione per il taglio delle alberature.

L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel contemperare la tutela del patrimonio arboreo e della biodiversità con il rispetto delle normative vigenti e delle imprescindibili esigenze di sicurezza della circolazione ferroviaria.

Il Comune provvederà a comunicare a Rete Ferroviaria Italiana le specie arboree e le aree individuate per la messa a dimora di nuove alberature a titolo di compensazione ambientale dell’intervento.