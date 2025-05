Home

Abbattimento selettivo di mufloni e cinghiali dall’Elba, Coldiretti: “Nessuna esitazione”

20 Maggio 2025

Livorno 20 maggio 2025

Cinghiali: Coldiretti Livorno, nessuna esitazione su piano eradicazione isola d’Elba. Il monito degli agricoltori

“La presenza fuori controllo di cinghiali e mufloni all’Isola d’Elba è una questione di sicurezza pubblica. Il piano di eradicazione deve essere attuato al più presto e senza alcun esitazione ulteriore.

Ogni ritardo verso questo obiettivo, condiviso oggi sia dagli agricoltori che dai cittadini, ha solo l’effetto di continuare ad esporre la collettività a rischi e pericoli inutili”: A ribadire la propria posizione in merito al progetto di fattibilità degli abbattimenti selettivi di cinghiali e mufloni del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano che sarà discusso oggi, martedì 20 maggio, in Prefettura a Livorno, è Coldiretti Livorno.

L’associazione dei coltivatori diretti aveva sostenuto senza indugio il percorso intrapreso con le istituzioni regionali e locali che ha portato nell’estate del 2022 tutto il territorio dell’Isola d’Elba ad essere considerato un’area non vocato ai cinghiali.

Tradotto:

i cinghiali non sono compatibili con l’agricoltura, l’ambiente, la biodiversità e la sicurezza stradale dell’isola d’Elba.

Da quel primo traguardo sono passati due anni. Troppi secondo Coldiretti Livorno che ora si aspetta la messa a terra del progetto di eradicazione per tutelare le coltivazioni agricole che la presenza dei cinghiali ha fortemente ridimensionato sull’Isola rappresentando un gravissimo problema anche per la sicurezza stradale come tragicamente testimoniato dalla morte, lo scorso 1 maggio, di un giovane in seguito allo scontro con un cinghiale

