Home

Rubriche

Abbigliamento bambino: quando il lusso incontra gli ultimi trend del momento

Rubriche

15 Luglio 2025

Abbigliamento bambino: quando il lusso incontra gli ultimi trend del momento

Livorno 11 luglio 2025 Abbigliamento bambino: quando il lusso incontra gli ultimi trend del momento

Se siete alla ricerca di consigli per costruire il guardaroba perfetto per i vostri bambini, a metà tra lusso e trend del momento, ecco una serie di consigli da copiare.

Del resto, anche quando si tratta dei più piccoli è necessario pensare a capi che siano versatili, colorati, pratici ma senza dimenticare qualche piccola chicca luxury. Vediamo insieme cosa scegliere e come acquistarlo.

Cosa deve esserci nel guardaroba dei più piccoli

La prima cosa che non dovrebbe mai mancare è una selezione di capi basic. Questo significa acquistare t-shirt, vestitini, bermuda, leggins, felpe leggere, qualche cardigan. Suggeriamo di optare per tessuti leggeri, organici e per modelli comodi, ma non dovrebbe mai mancare qualche chicca di stile come la t shirt Lanvin da bambino , un piccolo lusso che impreziosirà ogni outfit.

Il vantaggio di avere nell’armadio dei capi basic, con qualche elemento più importante ed elegante, permette di poter mixare il tutto, creando sempre abbinamenti nuovi, nuovi senza dover acquistare ogni stagione decine di capi diversi.

Quello della moda usa e getta e del fast fashion è uno dei grandi problemi di questi ultimi anni. Per questo, anche quando si acquistano dei vestiti per i più piccoli è sempre importante pensare all’ambiente e a quanto gli scarti dell’industria tessile possano inquinare. La moda sostenibile è un trend che non dovrebbe mai passare di moda.

Dopo aver definito i pezzi base, libero sfogo alla fantasia. Qui entrano in gioco estro e creatività dei genitori, ma anche i gusti dei bimbi.

Il consiglio è quello di scegliere stampe a righe o piccole fantasie geometriche o floreali, che sono capaci di ravvivare ogni outfit, anche il più semplice.

stampa a righe, micro fantasie floreali, motivi geometrici o piccoli caratteri divertenti sono perfetti per ravvivare outfit semplici.

Ecco, quindi, che anche un semplice paio di leggings a righe, che potrebbe apparire a prima vista banale, può diventare il centro di un look estivo grintoso e che non passa inosservato. L’abbinamento a una t-shirt minimal o a una felpina leggere a seconda del clima, può rendere tutto armonioso e allo stesso tempo divertente.

Anche il layering è un’ottima soluzione. In questo caso si tratta di alternare una serie di strati leggeri di tessuti diversi, puntando a creare un contrasto con lunghezze e texture. Si tratta di una scelta esteticamente divertente, ma anche furba, perché così si è preparati per ogni cambiamento di temperatura senza rinunciare allo stile.

Dove acquistare l’abbigliamento per bambini

E a questo punto, l’unica domanda possibile è: dove acquistare abbigliamento per bambini che sia al tempo stesso di qualità ma senza rinunciare a comodità e stile?

Oggi come oggi, i canali d’acquisto sono tanti e ognuno ha dei punti a favore, ma anche degli svantaggi da prendere in considerazione.

Partiamo dai negozi fisici, che sono sempre una valida soluzione per chi ama ancora guardare e toccare direttamente i tessuti, valutare la vestibilità e ricevere consigli.

Solitamente nei punti vendita dei grandi brand si trovano linee diverse, ma con poca attenzione alla sostenibilità e alla convenienza.

Ecco, quindi, che l’acquisto online può venire incontro a delle esigenze più particolari sia in termini di scelta, che in termini di qualità e soprattutto convenienza. Online è molto più frequente trovare degli sconti, delle promozioni, anche solo iscrivendosi a una newsletter ad esempio. Questo permette di scegliere dei capi in linea con i propri gusti, con il proprio budget e a dei prezzi che spesso non si trovano in negozio.

Oggi sono tanti i negozi fisici che hanno colto l’occasione di aprire un sito web aziendale e vendere online e questo permette di acquistare al miglior prezzo stando comodamente in poltrona. Una scelta ideale per quei genitori che non hanno mai tempo.

Inoltre, le piattaforme di e-commerce permettono di affinare la ricerca attraverso specifici filtri per età, taglia, materiale e fascia di prezzo. Inoltre, non è raro trovare anche delle recensioni degli altri acquirenti, che rendono più semplice valutare qualità e vestibilità.

In alcuni casi si trovano spedizioni gratuite, politiche di reso molto semplici e talvolta senza costi.

Infine, un altro consiglio è quello di prendere in considerazione anche le sezioni outlet o saldi, che spesso si trovano anche nei migliori e-commerce di abbigliamento per bambini. In queste sezioni

le collezioni di stagione precedente vengono spesso proposte con sconti interessanti. Questo vi permetterà di acquistare capi di qualità e, perché no, di brand famosi, senza rinunciare a quel risparmio che non guasta mai.

Mescolando tutti questi canali online e offline e seguendo i consigli che abbiamo dato, è possibile costruire un guardaroba per bambini in grado di mettere insieme stile, sostenibilità e convenienza, senza rinunciare al divertimento e alla praticità quotidiana. Tutto quello che serve per rendere i vostri piccoli trendy e alla moda è qui.

Abbigliamento bambino: quando il lusso incontra gli ultimi trend del momento