Abbonamenti e biglietti, ecco i prezzi per vedere l’US Livorno in serie D

24 Agosto 2022

Livorno 24 agosto 2022 – Abbonamenti e biglietti, ecco i prezzi per vedere l’US Livorno in serie D

Parte la campagna abbonamenti dell’Unione Sportiva Livorno 1915 per il campionato di Serie D 2022/23. A partire da lunedì 29 agosto, sarà possibile sottoscrivere la tessera stagionale rivolgendosi al Punto Amaranto dello stadio Armando Picchi, a uno degli otto club organizzati o alla Curva Nord Fabio Bettinetti.

Al momento della sottoscrizione, verrà rilasciata la “Card cuore amaranto” – valida per cinque stagioni sportive – sulla quale sarà caricato l’abbonamento stagionale e che sarà obbligatoria per accedere allo stadio Armando Picchi.

Solo per quest’anno, la “Card cuore amaranto” è gratuita per tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento, mentre dalla prossima stagione avrà un costo pari a 5 euro.

Per sottoscrivere l’abbonamento stagionale, è necessario compilare il modulo di “richiesta card e abbonamento” inserendo i dati richiesti e portando una fototessera.

Ecco i prezzi degli abbonamenti 2022/23:

Curva Nord 80 euro (ridotto 55 euro), gradinata 160 euro (ridotto 90 euro), tribuna laterale 220 euro (ridotto 145 euro); tribuna centrale 330 euro (ridotto 255 euro), tribuna vip 600 euro.

L’abbonamento ridotto è riservato agli under 18 (nati nel 2004 e successivi), agli over 65 (nati nel 1957 e precedenti) e ai diversamente abili con il 50-99% di invalidità.

L’abbonamento stagionale è valido per 16 su 17 partite interne.

La 17esima, da stabilire nel corso della stagione, verrà considerata come “giornata amaranto” e sarà fuori abbonamento

Nel caso in cui l’Unione Sportiva Livorno 1915 dovesse scontare la giornata a porte chiuse in campionato e non in Coppa Italia, la “giornata amaranto” verrebbe cancellata.

Durante il campionato di Serie D, i prezzi dei biglietti per le partite interne saranno i seguenti:

Curva Nord 10 euro (ridotto 7 euro), gradinata 14 euro (ridotto 10 euro), tribuna laterale 18 euro (ridotto 14 euro); tribuna centrale 25 euro (ridotto 18 euro), tribuna vip 30 euro.

📍 Il Punto Amaranto si trova allo stadio Armando Picchi, in piazzale Montello 14

E’ aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30, il sabato dalle 10 alle 12.

Gli otto club organizzati ai quali è possibile rivolgersi per la campagna abbonamenti sono i seguenti:

club Atl (Aldo Angioli – 3293721218), club Campanile (Nedo Di Batte – 3396585537), club Igor Protti Vada (Marco Putignano – 3476322262); il club Il Porto (Corrado Nastasio – 3382474465), club Magnozzi Fides (Curzio Galatolo – 3388236672); il club Milano Amaranto (Gianni Cecchi – 3473427338), club Stua (Enrico Gabuzzini – 3935488782), club Villaggio (Giorgio Alderigi – 3801894890).

💡 La campagna abbonamenti 2022/23 è sponsorizzata da IES Solare srl – Punto Edison Livorno Ies Solare Srl Business Partner

IES Solare offrirà un abbonamento gratuito in curva Nord, in gradinata o in tribuna a tutti i nuovi clienti Edison

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi al punto Edison in via Marradi 36 o contattare i numeri 327/5824973 o 0586/488504.

