Abbordaggio Flottiglia, Brilli: Violate tutte le leggi internazionali, condanniamo l’operazione illegale dell’esercito israeliano

2 Ottobre 2025

Livorno 2 ottobre 2025

“Stanotte é accaduto ció che si temeva, l’esercito Israeliano ha abbordato le barche della Global Sumud Flotilla in acque internazionali violando tutte le leggi che regolano i diritti e le convenzioni internazionali.

Ancora non abbiamo notizie certe, se i volontari siano stati arrestati, trattenuti, se e in quale tempi verranno rilasciati o espulsi.

Non abbiamo al momento notizie neanche dei tanti Parlamentari ed Europarlamentari dei vari paesi europei, tra cui italiani con alcuni compagni e compagne del Partito Democratico, di AVS e del M5S.

Come Unione Comunale del Partito Democratico di Livorno condanniamo fermamente questa operazione illegale, volta ad ostacolare una delegazione di pace intenta a portare sollievo alla popolazione palestinese, stretta nella morsa dei bombardamenti e del blocco agli aiuti umanitari.

Parole di condanna che non abbiano sentito pronunciare dagli esponenti del Governo italiano.

I volontari della Flotilla hanno compiuto con coraggio un atto che avrebbero dovuto fare i governi nazionali, a partire da quello Italiano di Giorgia Meloni, totalmente ininfluente sulla scena internazionale e a rimorchio delle destre mondiale, da Netanyahu a Trump.

Siamo e saremo a fianco di quanti sono scesi e scenderanno pacificamente in piazza nelle prossime ore. Siamo a fianco delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato uno sciopero generale per domani 3 Ottobre.

Lavoreremo in tutte le sedi istituzionali per incalzare il governo italiano e la comunità internazionale a prendere coraggio e lavorare per bloccare la spirale di sangue in quei territori martoriati e riportare un barlume di diritto e umanità.

Il segretario dell’Unione Comunale PD Livorno Alberto Brilli