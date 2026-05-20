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“Abbordaggio in acque internazionali, arresti illegali di civili e spari”, Fratoianni (AVS): Insufficienti rezioni europee e del nostro governo

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20 Maggio 2026

“Abbordaggio in acque internazionali, arresti illegali di civili e spari”, Fratoianni (AVS): Insufficienti rezioni europee e del nostro governo

Livorno 20 maggio 2026 “Abbordaggio in acque internazionali, arresti illegali di civili e spari”, Fratoianni (AVS): Insufficienti rezioni europee e del nostro governo

Flotilla. Fratoianni (Avs), i predoni dell’esercito israeliano non hanno più limiti: abbordano illegalmente imbarcazioni in acque internazionali, arrestano illegalmente centinaia di civili, ora si mettono pure a sparare.

Ambasciatore israeliano venga convocato alla Farnesina, Tajani sbatta i pugni sul tavolo. Israele ci rispetti. Non bastano più le parole di condanna.

Non solo abbordano illegalmente decine di imbarcazioni in acque internazionali. Non solo arrestano illegalmente centinaia di persone inermi in mare aperto. Ora si mettono pure a sparare contro le imbarcazioni superstiti della Flotilla. I predoni dell’esercito israeliano pare non abbiano alcun limite.

È gravissimo cio che sta accadendo. Di fronte a tutto questo la reazione dell’Europa e del nostro governo sono del tutto insufficienti.

Non bastano le parole di condanna.

Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

Servono atti concreti – prosegue il leader rossoverde – perché si arrivi al più presto alla liberazione degli equipaggi fermati, per impedire ulteriori violenze.

Tajani convochi immediatamente l’ambasciatore israeliano alla Farnesina e sbatta i pugni sul tavolo perché Tel Aviv – conclude Fratoianni – rispetti non solo i nostri concittadini ma anche tutti gli equipaggi sequestrati, perché Israele deve capire che è isolato nel mondo, e il popolo italiano non intende accettare la sua arroganza e i suoi comportamenti criminali.

Lo rende noto l’ufficio stampa Roma, 19 maggio 2026