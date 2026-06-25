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Cronaca

“Abbraccia la Vita: proteggi il tuo domani”, incontro dedicato alla diagnosi precoce e cura del tumore al seno con il primario Leonardo Barellini

Cronaca

25 Giugno 2026

“Abbraccia la Vita: proteggi il tuo domani”, incontro dedicato alla diagnosi precoce e cura del tumore al seno con il primario Leonardo Barellini

Livorno 25 giugno 2026 “Abbraccia la Vita: proteggi il tuo domani”, incontro dedicato alla diagnosi precoce e cura del tumore al seno con il primario Leonardo Barellini

Si terrà mercoledì 1° luglio 2026 alle 21 al Centro Donna di Livorno (Largo Strozzi 3) l’incontro pubblico dal titolo “Abbraccia la Vita: proteggi il tuo domani” organizzato per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dei corretti percorsi di cura del tumore al seno.

L’iniziativa, promossa dall’Azienda USL Toscana nord ovest con la collaborazione del Comune di Livorno, il Centro Donna e l’Associazione Livorno Donna, rappresenta un’importante occasione di confronto e informazione aperta a tutta la cittadinanza su un tema che continua a riguardare migliaia di donne ogni anno.

All’evento parteciperanno Leonardo Barellini, direttore della UOC Chirurgia Senologica di Livorno, Libera Camici, vicesindaca del Comune di Livorno, e Maria Rosaria Sponzilli, presidente dell’Associazione Livorno Donna.

L’incontro affronterà diversi aspetti legati alla salute della mammella, dagli stili di vita che possono contribuire a ridurre il rischio di malattia all’importanza della prevenzione e degli screening, fino all’evoluzione delle tecniche chirurgiche e dei percorsi terapeutici oggi disponibili.

“Negli ultimi anni la ricerca, la diagnosi precoce e l’innovazione terapeutica hanno consentito di compiere passi avanti straordinari nella cura del tumore al seno. Oggi questa malattia fa meno paura di un tempo, ma non deve mai essere sottovalutata. Per questo è fondamentale seguire fin da giovani stili di vita sani, aderire ai programmi di screening promossi dalla Regione Toscana, prestare attenzione ai segnali del proprio corpo e rivolgersi tempestivamente al medico ai primi sintomi o dubbi. Invito tutte le cittadine e tutti i cittadini a partecipare a questa serata di approfondimento e confronto, che sarà anche un’occasione per rispondere alle domande del pubblico. Desidero ringraziare il Comune di Livorno, il Centro Donna e l’Associazione Livorno Donna per il prezioso supporto nell’organizzazione dell’evento e per il costante impegno nella promozione della cultura della prevenzione”, dichiara il primario Leonardo Barellini.

Per consentire la più ampia partecipazione possibile, l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social della testata giornalistica Urban Livorno. Anche chi non potrà essere presente fisicamente avrà quindi la possibilità di seguire gli interventi e di inviare domande, alle quali il dottor Barellini sarà a disposizione per rispondere nel corso della diretta.

L’appuntamento vuole essere un momento di informazione autorevole ma anche di vicinanza alla comunità, nella consapevolezza che la prevenzione resta uno degli strumenti più efficaci per migliorare le possibilità di diagnosi precoce e di cura.

In allegato la locandina e una foto del dottor Barellini: https://www.uslnordovest. toscana.it/comunicati-stampa/ abbraccia-la-vita-proteggi-il- tuo-domani-mercoledi-1-luglio- a-livorno-un-incontro- dedicato-alla-diagnosi- precoce-e-cura-del-tumore-al- seno-con-il-primario-leonardo- barellini.