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Abitare sostenibile e politiche giovanili, la Fondazione Livorno sostiene due progetti del Comune di San Vincenzo

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17 Marzo 2026

Abitare sostenibile e politiche giovanili, la Fondazione Livorno sostiene due progetti del Comune di San Vincenzo

Livorno 17 marzo 2026 Abitare sostenibile e politiche giovanili, la Fondazione Livorno sostiene due progetti del Comune di San Vincenzo

‘Abitare sostenibile’ e ‘Giovani protagonisti’, la Fondazione Livorno sostiene con un

contributo di 20mila euro due progetti del Comune di San Vincenzo

La Fondazione Livorno, ente che sostiene lo sviluppo

sociale, culturale ed economico del territorio della provincia attraverso contributi, progetti e

iniziative nei settori dell’arte, dell’educazione, del sociale e della salute supporta due

progetti avviati già dallo scorso anno dal Comune di San Vincenzo in merito all’educativa

di strada, rivolto in particolare ai più giovani, e all’abitare sostenibile.

“Ringraziamo la Fondazione Livorno per l’attenzione e il sostegno concreto che ancora una

volta dimostra nei confronti del nostro territorio e delle politiche sociali del Comune di San

Vincenzo – sottolinea l’assessore al Sociale, Tamara Mengozzi – . Il contributo destinato a

questi due progetti ci consente di rafforzare azioni importanti: da un lato il supporto alle

famiglie e la promozione di un mercato delle locazioni più stabile e accessibile, dall’altro un

percorso di ascolto e accompagnamento rivolto ai più giovani, con iniziative di educativa di

strada pensate per favorire dialogo, consapevolezza e prevenzione. Si tratta di interventi

che vanno nella direzione di una comunità più coesa e attenta ai bisogni delle persone, in

particolare delle fasce più fragili”.

Grazie a un contributo complessivo di 20mila euro (10mila euro per ciascuno dei due

progetti), infatti, la Fondazione Livorno sosterrà il Comune integrando il fondo per

l’accompagnamento alle locazioni costituito nei mesi scorsi. Si tratta di risorse economiche

da utilizzare, in caso di bisogno debitamente motivato, a garanzia dei proprietari di immobili

che si trovano nel Comune di San Vincenzo come misura incentivante per la stipula di

contratti di locazione a medio e lungo termine per nuclei familiari con capacità reddituale

sufficiente al pagamento dei canoni di affitto.

L’altro progetto sostenuto dalla Fondazione è rivolto ai giovani, in particolare agli

adolescenti. Grazie al contributo dell’ente, l’iniziativa sarà ampliata e rielaborata rispetto a

quanto realizzato nel 2025 con il progetto di educativa di strada alla discoteca Playa del

Sol. L’obiettivo è creare una rete stabile, competente e capillare, capace di intercettare

precocemente gli adolescenti e prevenire situazioni di rischio legate a fenomeni come

bullismo, discriminazioni di genere e altri comportamenti problematici, promuovendo al

contempo una cultura del rispetto e della responsabilità reciproca. Il progetto prevede

inoltre un rafforzamento della presenza degli educatori di strada nei luoghi frequentati dai

giovani e negli spazi informali, così da consolidare e approfondire quanto avviato in

collaborazione con la cooperativa sociale Arcobaleno.