12 Settembre 2025

Abiti usati, dal 15 settembre parte il nuovo servizio Aamps di ritiro gratuito a domicilio

Sarà sufficiente una prenotazione per disfarsi gratuitamente dei vestiti dismessi. I contenitori stradali verranno progressivamente rimossi.

Da lunedì 15 settembre 2025 i cittadini livornesi potranno liberarsi degli abiti usati avvalendosi di un nuovo servizio gratuito che prevede il ritiro a domicilio su appuntamento del materiale.

Se fino ad oggi i vestiti vecchi si dovevano portare ad uno dei 14 contenitori stradali posizionati nei vari quartieri (dal 22 settembre verranno rimossi), ecco che d’ora in avanti sarà sufficiente fare una telefonata al numero verde 800031266, inviare un’email all’indirizzo info@aamps.livorno.it oppure accedere alla pagina dedicata del sito aziendale (https://ingombranti.aamps.livorno.it/ingombranti/index.php) per avere gli operatori direttamente presso la propria abitazione.

Promosso da AAMPS/Retiambiente, in accordo con l’assessorato alla gestione dei rifiuti e igiene ambientale del Comune di Livorno, il servizio sarà realizzato dalla cooperativa Coccapani e, almeno nella fase iniziale, non prevede limitazioni alle prenotazioni (si possono effettuare più prenotazioni anche nell’arco di una stessa settimana) con un conferimento massimo giornaliero non superiore al 1 metro cubo (si stimano max 20 sacchi con volumetrie non superiore ai 50 l. l’uno).

I sacchi contenenti i vestiti dovranno essere ben chiusi ed esposti a ridosso del proprio numero civico con un avviso visibile che indichi la dicitura: “Ritiro AAMPS/Retiambiente – Abiti usati”.

Giovanna Cepparello, assessora all’Ambiente del Comune di Livorno: “I contenitori stradali per gli abiti usati troppo spesso rappresentavano punti di conferimento errato che creavano condizioni di degrado. Con questa iniziativa rendiamo più efficiente e ordinato il servizio, incentivando il corretto smaltimento e contrastando fenomeni di abbandono illecito. È un passo in avanti nella direzione della sostenibilità e del rispetto degli spazi pubblici che vogliamo sempre più puliti e curati”.

Aldo Iacomelli, Amministratore Unico AAMPS/Retiambiente: “Abbiamo voluto estendere anche agli abiti usati la modalità di ritiro a domicilio già sperimentata con successo per altre tipologie di rifiuto. Il nostro obiettivo è offrire servizi sempre più vicini ai cittadini e, al tempo stesso, aumentare la qualità della raccolta, favorendo il recupero e il riuso dei materiali tessili. Monitoreremo costantemente il servizio nella primissima fase così da tararlo al meglio delle necessità nel più breve tempo possibile”.

