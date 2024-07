Home

13 Luglio 2024

Abolizione ticket sanitari, il PCI impegnato in una raccolta firme

Livorno 13 luglio 2024 – Abolizione ticket sanitari, il PCI impegnato in una raccolta firme

Il Partito Comunista Italiano della Toscana è in prima fila nella campagna semestrale che fino al 24

dicembre vedrà impegnato il Partito, su tutto il territorio nazionale, a raccogliere le firme necessarie per

una legge di iniziativa popolare che propone l’abolizione dei ticket sanitari.

Banchetti, iniziative pubbliche, sottoscrizioni online, azioni specifiche del PCI e/o di coalizioni di supporto

alla campagna promosse dal PCI saranno gli strumenti messi in campo per raggiungere il traguardo delle

50.000 firme da raccogliere in sei mesi.

Anche in Toscana il PCI, fedele al ruolo dei comunisti nella difesa del diritto alla salute, persegue così

l’obiettivo di abbattere una barriera tra i cittadini e l’accesso al Servizio sanitario nazionale.