Cecina

20 Ottobre 2023

Cecina (Livorno) 20 ottobre 2023 – Abuso di alcol alla guida, denunciati un neopatentato ed un 29enne

Sono stati sorpresi con un tasso alcolemico troppo alto, in violazione della normativa stradale. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cecina, infatti, durante un normale controllo notturno, hanno sorpreso alla guida un 22enne neopatentato di Bibbona, di professione cuoco, con un tasso alcolemico di 1,34 g/l.

2,38 g/l è risultato, invece, l’esito dell’alcoltest a cui gli stessi militari hanno sottoposto un imprenditore 29enne del posto sorpreso alla guida dopo aver trascorso la serata in una nota discoteca della zona.

I due giovani, entrambi incensurati, sono stati denunciati in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza ed è stata ritirata loro la patente di guida.

I controlli dei Carabinieri finalizzati al contrasto dell’assunzione di droghe e l’abuso di alcool sono volti a garantire la sicurezza stradale in quanto tali condotte illecite costituiscono un preminente fattore di rischio sia per l’interessato che per altri ignari utenti della strada e proseguiranno su tutto il territorio provinciale.

