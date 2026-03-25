Home

Cronaca

Abuso di alcol: controlli e sanzioni della Polizia Municipale

Cronaca

25 Marzo 2026

Abuso di alcol: controlli e sanzioni della Polizia Municipale

Livorno 25 marzo 2026 Abuso di alcol: controlli e sanzioni della Polizia Municipale Controlli e sanzioni della Polizia Municipale contro l’abuso di alcol

, per prevenire sia il fenomeno della guida in stato d’ebbrezza, sia i comportamenti molesti tenuti negli spazi pubblici da persone ubriache.

Venerdì 20 marzo, in orario serale, sono stati fatti controlli mirati nel quartiere Venezia e nel quartiere Scopaia. Gli agenti della PM hanno fermato 32 veicoli. I conducenti sono stati sottoposti a pre-test, cioè a controlli preventivi di tipo qualitativo, che tramite precursori rilevano la presenza di alcol nell’espirato, senza ancora definire l’effettiva percentuale di alcol. Il conducente di un motociclo di cilindrata 125, risultando positivo al controllo preliminare, è stato poi sottoposto all’accertamento mediante etilometro, che ha rilevato un tasso alcolemico pari a 0,93 g/l (grammi di alcol per litro di sangue). Il conducente, nato nel 2005, è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 186 c. 2 lett b) del Codice della Strada, che prevede una ammenda da 800 a 3.200 euro, l’arresto fino a 6 mesi, la sospensione della patente per un periodo che va da 6 mesi a un anno e la decurtazione di 10 punti dalla patente.

La Polizia Municipale ricorda alla cittadinanza che la guida in stato d’ebbrezza aumenta il rischio di incidenti stradali, poiché l’alcol rallenta i riflessi, riduce la coordinazione, altera la percezione del pericolo, condiziona le funzioni cognitive e limita la visione periferica.

Martedì 17 marzo, nel corso di un pattugliamento in centro in orario pomeridiano, gli agenti hanno notato in piazza XX Settembre un soggetto in atteggiamento contrario al decoro, che al controllo è risultato in stato di ubriachezza molesta. L’uomo, nato nel 1988, è stato quindi sanzionato ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di Polizia Urbana che vieta di stazionare intralciando il flusso pedonale o assumendo comportamenti molesti o contrari al pubblico decoro, e anche ai sensi dell’art. 688 del Codice Penale (anche se il reato è adesso depenalizzato) che punisce l’ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico. Visti i comportamenti tenuti, il soggetto è stato stato colpito da ordine di allontanamento, così come previsto dalle “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” introdotte con il D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017, (convertito, con modifiche, con legge n. 18/2017).

L’abuso di alcol è strettamente correlato all’insorgenza di comportamenti molesti, aggressivi e antisociali; l’alcol altera la capacità di giudizio, aumenta la litigiosità e riduce l’autocontrollo, portando frequentemente a condotte inappropriate.