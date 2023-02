Home

Abuso di fiducia: la domestica ruba alla pensionata

24 Febbraio 2023

Livorno 24 febbraio 2023 – Abuso di fiducia: la domestica ruba alla pensionata

I Carabinieri della Stazione di San Vincenzo hanno denunciato una collaboratrice domestica 60enne gravemente indiziata di furto.

La donna da tempo si occupava di una pensionata 82enne di Campiglia Marittima la quale le aveva dato pieno fiducia, fiducia che si è rivelata mal riposta.

La 60enne è accusata di essersi introdotta, non vista, all’interno dell’abitazione della pensionata, approfittando dell’ottimo rapporto instauratosi che l’aveva portata ad ottenere le chiavi di casa.

I sistematici ammanchi di denaro sono stati scoperti dalla pensionata che si è rivolta ai Carabinieri i quali hanno fatto luce sull’incresciosa vicenda.

La 60enne è stata deferita in stato di libertà all’A.G. di Livorno per furto in abitazione aggravato e continuato.

