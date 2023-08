Home

Abuso edilizio in area forestale, demolizione e denuncia per un uomo già noto per i soliti reati

10 Agosto 2023

Sassetta (Livorno) 9 agosto 2023

Prosegue senza sosta l’impegno della componente forestale dell’Arma dei Carabinieri di Venturina sui vari fronti tesi alla tutela e salvaguardia dell’ambiente.

Le utilizzazioni forestali si devono conformare a norme piuttosto stringenti, sia nazionali che regionali, finalizzate al mantenimento in efficienza e salute dei boschi

.

Al riguardo, i Carabinieri forestali della Stazione di Venturina, hanno accertato che, nel comune di Sassetta; un uomo con precedenti specifici aveva realizzato, in un’area boschiva con vincolo paesaggistico, strutture in assenza di titolo edilizio.

Durante il sopralluogo effettuato dai militari è emerso che era stata realizzata una struttura in muratura e una casa mobile in metallo e legno ancorata a terra per le quali sarebbe stato necessario un permesso a costruire.

L’autore delle infrastrutture abusive è stato deferito all’AG competente di Livorno per abuso edilizio; il Comune di Sassetta con apposita ordinanza ha disposto la demolizione, rimozione e ripristino dello stato dei luoghi.

I controlli dei Carabinieri Forestali, anche in collaborazione con i colleghi del Comando Provinciale di Livorno; continueranno su tutto il territorio per prevenire e contrastare reati ai danni dell’ambiente.

