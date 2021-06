Home

AC Livorno: “Lavori ai marciapiedi di via Galilei: perché solo adesso?”

4 Giugno 2021

Il tratto della contigua ciclabile è stato ultimato solo pochi mesi fa: sarebbe stato auspicabile un intervento coordinato e in contemporanea

“Sulla cronaca cittadina dei giorni scorsi, abbiamo potuto riscontrare come, in via Galilei, si siano nuovamente aperti dei nuovi cantieri per procedere alla necessaria manutenzione del fondo dei marciapiedi.

Un intervento sicuramente indispensabile e positivo, in ottica di una maggiore tutela della sicurezza dei pedoni lungo quel tratto urbano.

Al tempo stesso però solleva qualche perplessità, legata in primis alla recentissima realizzazione della contigua pista ciclabile che ha visto la luce in quell’area soltanto nel settembre scorso (sul merito della cui opera, con tutti i suoi lati negativi, ci eravamo ampiamente espressi).

Considerato che l’intervento sui marciapiedi in questione non è stato certo imputabile al verificarsi di avvenimenti catastrofici – che ne avrebbero determinato l’ammaloramento improvviso -, e tenendo di conto che pareva evidente già da tempo anche ai non addetti ai lavori il cattivo stato di salute dell’asfalto, non sarebbe stato auspicabile un lavoro coordinato e circoscritto con un unico cantiere? Così facendo, si sarebbero limitati al minimo possibile i disagi per l’utenza (residenti, commercianti e studenti che si recano quotidianamente nel corso della settimana presso i limitrofi istituti scolastici).

Una tempistica asincrona e, di conseguenza, poco logica. Tanto che, siamo sicuri, l’Amministrazione Comunale abbia ragioni valide da addurre a giustificazione di questa operazione. Per questo a Palazzo Civico, allo scopo di prevenire possibili proteste e recriminazioni future, chiediamo se possibile di fornire delucidazioni in merito. In modo da permettere all’Ente e, in primis alla cittadinanza stessa, di comprenderne e metabolizzarne il senso e l’utilità”.

