Cronaca

26 Aprile 2021

Livorno 26 aprile 2021 – ACAB”, Le dure parole di Perini (Lega) e contro manifestazione a sostegno della polizia

A seguito della morte per di un 26 enne tunisino, morto annegato nel fosso tra piazza della Repubblica e la Fortezza Nuova mentre di notte provava a sfuggire alle forze dell’ordine; alcune persone hanno apposto sopra un cartellone pubblicitario un telo con delle scritte di protesta terminate con la sigla Acab

ARAB = ALL COPS ARE BASTARD

Questa scritta non è passata inosservata al consigliere comunale della Lega Salvini che in un post sulla sua pagina Facebook con parole di fuoco attacca chi ha realizzato quelle scritte e chi nelle istituzioni ha reso Livorno “una barzelletta”

Le parole del post del consigliere comunale:

“Oggi il sindacato degli spacciatori ha protestato per la morte dell’immigrato che scappava dalla polizia.

Roba da matti!

Queste cose accadono solo a Livorno perché certi personaggi “istituzionali” hanno reso la città una barzelletta.

VERGOGNATEVI!”

Il consigliere comunale Perini ha deciso inoltre di organizzare un Sit in della legalità.

Una contro.anifestazione a sostegno della polizia e invita la cittadinanza a seguirlo

“Oggi alle 16 i tunisini si ritrovano alla spalletta di piazza della Repubblica per protestare contro la polizia, dopo l’annegamento del loro connazionale che scappava da un controllo. Io, invece, andrò per manifestare il mio pieno SOSTEGNO AGLI AGENTI.

Per chi vuole ci possiamo trovare alle ore 15.30 alla statua di piazza della Repubblica per un sit-in della LEGALITÀ. Più saremo e più si sentirà il nostro messaggio di legalità!”

