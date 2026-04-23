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Cronaca

Accademia Navale aperta ai cittadini durante la settimana velica

Cronaca

23 Aprile 2026

Accademia Navale aperta ai cittadini durante la settimana velica

Livorno 23 aprile 2026

Dal 24 aprile al 3 maggio 2026, l’Accademia Navale di Livorno apre le porte a cittadini, studenti e appassionati di mare in occasione della Settimana Velica Internazionale, che quest’anno coinvolge oltre quaranta marine estere.

Un’occasione unica per visitare la Sala Storica, la Biblioteca, le sezioni veliche e il SIMAP, simulatore di plancia all’avanguardia utilizzato per l’addestramento degli allievi ufficiali, e vivere da vicino la vita e le attività di una delle istituzioni centrali della Marina Militare Italiana.

Orari di visita: 10:00–12:00 e 15:30–17:00 (ultimo ingresso 12:00 e 17:00, varco San Jacopo, Viale Italia 72; solo mattina il 3 maggio).

Ingresso libero, senza registrazione.

Un’occasione per raccontare tradizione, competenze e tecnologia della Marina Italiana direttamente “a bordo”.