Accademia Navale aperta ai cittadini durante la settimana velica
Livorno 23 aprile 2026
Dal 24 aprile al 3 maggio 2026, l’Accademia Navale di Livorno apre le porte a cittadini, studenti e appassionati di mare in occasione della Settimana Velica Internazionale, che quest’anno coinvolge oltre quaranta marine estere.
Un’occasione unica per visitare la Sala Storica, la Biblioteca, le sezioni veliche e il SIMAP, simulatore di plancia all’avanguardia utilizzato per l’addestramento degli allievi ufficiali, e vivere da vicino la vita e le attività di una delle istituzioni centrali della Marina Militare Italiana.
Orari di visita: 10:00–12:00 e 15:30–17:00 (ultimo ingresso 12:00 e 17:00, varco San Jacopo, Viale Italia 72; solo mattina il 3 maggio).
Ingresso libero, senza registrazione.
Un’occasione per raccontare tradizione, competenze e tecnologia della Marina Italiana direttamente “a bordo”.