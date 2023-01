Home

Accademia Navale di Livorno, Vivi una giornata da allievo, non perdere gli Open Day

18 Gennaio 2023

Livorno 18 gennaio 2023 – Open day in Accademia Navale

Inizio evento: sabato

21 gennaio 2023 09:00

Fine evento: sabato

28 gennaio 2023 18:30

Guarda lontano, scegli la Marina!

Vivi una giornata da allievo, non perdere l’#OpenDay #AccademiaNavale di Livorno, sabato 21 e 28 gennaio 2023, dalle 09.00 alle 12.00 in presenza e dalle 14.00 alle 18.30 in remoto.

Scopri di più https://bit.ly/3CR1vcZ

I visitatori, tanto quelli in presenza quanto quelli collegati da remoto, avranno la possibilità di interagire con gli allievi e con gli ufficiali dell’Istituto che li guideranno in un tour dei luoghi simbolo dell’Accademia Navale (verranno proiettati filmati della biblioteca, della sala storica, del simulatore di plancia e più in generale di tutte le attività che contraddistinguono la giornata tipo in Accademia) illustrandone le peculiarità formative. Verranno inoltre descritte le modalità di ammissione alla 1ª classe dei Ruoli Normali e le varie opportunità di carriera in Marina Militare.

Se hai un età compresa tra i 17 e i 22 anni non ancora compiuti, in possesso di cittadinanza italiana, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, oppure in procinto di conseguirlo alla fine del corrente anno scolastico, partecipa al #Concorso per l’accesso alla 1ª classe dei Corsi Normali dell’Accademia Navale di Livorno.

Presenta la tua domanda online https://bit.ly/3W3ussZ

