15 Settembre 2022

Accademia Tecnologia Edilizia, venerdì 16 settembre open day per conoscere le proposte formative

Livorno 15 settembre 2022 – Accademia Tecnologia Edilizia, venerdì 16 settembre open day per conoscere le proposte formative

Venerdì 16 settembre alle ore 10 nella sede dell’Ente Unico Scuola Edile CPT della Provincia di Livorno (via Piemonte 62/B) è in programma un open day per la presentazione del corso per “Tecnico superiore per la digitalizzazione dei processi edilizi” al quale sarà possibile iscriversi entro le ore 13 del 20 ottobre.

Il percorso, della durata di due anni, avrà come sede di svolgimento Livorno, e rientra tra le proposte formative messa in campo da ATE; l’Accademia Tecnologica Edilizia, primo Istituto Tecnico Superiore dedicato all’edilizia 4.0, che nei mesi scorsi si è costituito a Livorno.

Gli Istituti tecnici superiori offrono percorsi di formazione terziaria non universitaria in risposta alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche. Sono costruiti attraverso una progettazione condivisa e partecipata tra imprese, università e centri di ricerca, istituti secondari, enti locali, enti di alta formazione e associazioni del mondo del lavoro.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0586 855248 o visitare il sito www.accademiaedilizia.it

