Home

Provincia

Accampamenti sulla spiaggia: tende, musica e alcol, fuochi, bracieri e venditori ambulanti. Multate 23 persone

Provincia

1 Agosto 2022

Accampamenti sulla spiaggia: tende, musica e alcol, fuochi, bracieri e venditori ambulanti. Multate 23 persone

Vada (Rosignano Marittimo, Livorno), 1 agosto 2022

Accampamenti sulla spiaggia: tende, musica e alcol, fuochi, bracieri e venditori ambulanti. Multate 23 persone

Domenica 31 luglio scorso quattro pattuglie della Polizia Municipale di Rosignano Marittimo, insieme al personale delle Guardie Ambientali Volontarie e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rosignano Solvay, si sono recate su alcune delle principali spiagge libere del Comune per verificare il rispetto del Regolamento di gestione del demanio marittimo, che all’art. 37 comma 1 lettera d) e f) prescrive che “sulle spiagge e nei complessi dunali del Comune è vietato, durante tutto l’anno, “campeggiare” ed “accendere fuochi”.

Oggetto delle verifiche sono stati gli arenili posti in località Pietrabianca ed in località Lillatro dove, secondo quanto segnalato al Comando; diverse persone trascorrono la notte in spiaggia in veri e propri accampamenti utilizzando tende, musica e alcol, nonché accendendo fuochi e bracieri pericolosi, specialmente considerando il periodo di estrema siccità e il divieto di accensione fuochi emesso dalla Regione Toscana.

In totale sono state contestate 21 sanzioni:

12 redatte dal personale di Polizia Municipale e 9 da parte delle GAV; ciascuna sanzione prevede il pagamento di una somma pari a 200 euro (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni).

I controlli e gli accertamenti effettuati dal personale del Commissariato si sono svolti senza alcun problema di Ordine Pubblico.

In località Lillatro, inoltre, gli operatori si sono trovati di fronte a due venditori ambulanti che esponevano merce in vendita violando le prescrizioni dettate dall’art. 116 c. 3 della Legge Regionale n. 62/2018.

Per questo motivo, ai due sono state verbalizzate due sanzioni amministrative pecuniarie (pagamento in misura ridotta pari a 500 euro) con relativo sequestro della merce (principalmente ombrelloni e attrezzature da spiaggia).

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin