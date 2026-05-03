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Accende fuoco in area vietata, denunciato un 56enne

Elba

3 Maggio 2026

Accende fuoco in area vietata, denunciato un 56enne

Livorno 3 maggio 2026

In epoca di massima sensibilità connessa con la salvaguardia territoriale dell’ambiente in ogni suo aspetto, è costante e incisiva l’azione posta in essere dal comparto Forestale dell’Arma dei Carabinieri di Livorno, anche con la predisposizione di mirati servizi tesi alla prevenzione degli incendi boschivi. Proprio in tale ambito il Nucleo Carabinieri Parco di Marciana Marina, durante un servizio di perlustrazione del territorio nel comune di Campo nell’Elba, in località Pieve di San Giovanni hanno notato del fumo provenire da un’area boschiva situata all’interno del perimetro del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Giunti sul posto hanno appurato trattarsi di un fuoco acceso e hanno individuato il materiale esecutore che ha immediatamente provveduto a spegnere autonomamente le fiamme, senza fortunatamente arrecare danni alla vegetazione circostante ad ogni modo, trattandosi di comportamento vietato ai sensi di legge, la persona ritenuta responsabile, un 56enne residente sull’Isola d’Elba, è stato comunque denunciato all’AG di Livorno.

I controlli sul territorio ad opera dei Carabinieri Forestali, tesi a contrastare ogni forma di violazione nell’uso dei fuochi, in particolare in vista della stagione estiva, proseguiranno secondo un programma serrato in ottica anche e soprattutto di prevenzione degli incendi e tutela e salvaguardia degli abitanti dai connessi rischi.