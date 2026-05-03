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Accesso ai playoff, Libertas a Rimini per una partita secca

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3 Maggio 2026

Accesso ai playoff, Libertas a Rimini per una partita secca

Livorno 3 maggio 2026 Accesso ai playoff, Libertas a Rimini per una partita secca

Oggi, domenica 3 maggio 2026 ore 19, al PalaFlaminio di Rimini. Arbitri Salustri, Berlangieri e Ugolini. Sono questi i riferimenti del secondo turno di play-in che vede la Libertas Livorno giocarsi l’accesso ai playoff in casa della Dole di Sandro Dell’Agnello. Sarà ancora partita secca. Chi perde, esce. Chi vince va avanti.

L’impegno è molto difficile, ma gli Amaranto vogliono far saltare il banco dei Romagnoli. Rimini è una squadra dal valore assoluto, la cui stagione è stata pesantemente condizionata dai tantissimi infortuni che di fatto le hanno impedito quasi sempre di giocare al completo. Rispetto all’inizio dell’anno sono cambiati i due americani: via Robinson e Ogden, manco a dirlo entrambi per infortunio. Adesso Dell’Agnello se la gioca con Alipiev (ex Mestre) e con Porter, guardia ala arrivata in primavera. Molto molto interessanti sono gli italiani. Su tutti Denegri, Marini (giocatore e tiratore pazzesco) e Tomassini. Attenzione anche all’ex Vigevano Leardini. Nella stagione regolare la LL ha vinto sia a Livorno (di 1 punto) che a Rimini (di 32), ma adesso si azzera tutto. Contano solo i 40’ di domani. In casa Amaranto è in dubbio Filoni (infiammazione al tendine rotuleo) per cui dovrebbe andare a referto Tommaso Fantoni. Servirà una superprestazione degli americani. Se Tiby e Woodson dovessero portare in dote 40-45 punti, le probabilità di successo aumenterebbero in modo sensibile. Al seguito della squadra ci sarà un buon numero di tifosi pronti a festeggiare l’eventuale qualificazione ai playoff o a salutare con affetto e riconoscenza la squadra al termine di una stagione comunque assai soddisfacente cha ha visto la doppia L centrare l’obiettivo fissato ad agosto.