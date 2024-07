Home

Accesso al credito, le PMI di Livorno sempre più soffocate

19 Luglio 2024

Livorno 19 luglio 2024 – Accesso al credito, le PMI di Livorno sempre più soffocate

Negli ultimi anni, le piccole e medie imprese (PMI) di Livorno stanno affrontando una crescente difficoltà nell’accesso al credito bancario. I dati recenti mostrano una contrazione significativa dei prestiti erogati, un fenomeno che sta mettendo a dura prova la sopravvivenza di molte attività economiche nella provincia.

“Un vero e proprio allarme”, sostiene il direttore di Confcommercio Provincia di Livorno, Federico Pieragnoli, commentando i dati pubblicati dalla CGIA di Mestre.

“Secondo l’ultimo rapporto dell’Ufficio Studi CGIA, nell’ultimo anno a Livorno i prestiti bancari alle imprese sono diminuiti del 5,9%, passando da 3.047,6 milioni di euro a 2.868,4 milioni di euro. Questa riduzione rappresenta una perdita di 179,2 milioni di euro, una cifra considerevole che evidenzia le difficoltà crescenti nel reperire finanziamenti”.

“Per commercio, turismo e servizi le difficoltà nell’accesso al credito sono confermate dall’ultima indagine di Confcommercio che evidenzia come fattori principali non solo l’aumento dei tassi di interesse, ma anche le spese accessorie per ottenere un finanziamento, come le spese di istruttoria, e il peggioramento delle condizioni legate alla durata temporale”.

“Serve più attenzione da parte del sistema bancario, ma anche da parte del Governo, nonostante l’intervento del Mediocredito Centrale, e regole meno vincolanti e più flessibili per le imprese”.