Accesso al credito: “PMI livornesi ancora penalizzate, –12,5 milioni di euro erogati nel 2025. Situazione in lieve calo ma servono interventi mirati”

29 Ottobre 2025

Livorno 28 ottobre 2025 Accesso al credito: “PMI livornesi ancora penalizzate, –12,5 milioni di euro erogati nel 2025. Situazione in lieve calo ma servono interventi mirati”



“La stretta sull’accesso al credito continua a farsi sentire anche a Livorno, dove le piccole e medie imprese restano in difficoltà nonostante un calo meno marcato rispetto ad altre province toscane.”

È il commento del direttore provinciale di Confcommercio Livorno, Federico Pieragnoli, ai dati diffusi dalla CGIA di Mestre sull’andamento dei finanziamenti alle imprese.

“A luglio 2025 – spiega Pieragnoli – gli impieghi vivi erogati alle imprese della provincia di Livorno ammontano a 2.670,3 milioni di euro, contro i 2.682,8 milioni del dicembre 2024, con una riduzione complessiva di 12,5 milioni, pari a –0,5%. Un dato che, pur meno negativo rispetto a Pisa (–1,2%) o Prato (–5,6%), conferma la difficoltà strutturale delle nostre imprese nell’accedere al credito bancario.”

“Il sistema economico livornese costituito in larghissima parte da micro e piccole imprese, spesso a conduzione familiare, è quello che paga il prezzo più alto delle restrizioni creditizie, tra tassi elevati, garanzie sempre più complesse e lunghi tempi di istruttoria”.

Secondo Pieragnoli, serve un cambio di passo: “Il credito è l’ossigeno delle imprese. Se non si garantisce liquidità, si rischia di soffocare la ripresa. Chiediamo al sistema bancario maggiore flessibilità e strumenti più adeguati alle esigenze delle PMI, ma anche al Governo di sostenere la domanda interna e agevolare gli investimenti”.

“Come Confcommercio Livorno”, conclude Pieragnoli, “stiamo intensificando l’attività del nostro sportello credito, offrendo consulenza personalizzata e accordi specifici con gli istituti bancari locali, per aiutare le imprese ad affrontare questa fase e a trovare soluzioni concrete per rilanciare l’economia del territorio.

