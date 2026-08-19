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Accesso al mare, stop ai tornelli, sul sito dei Radicali parte la raccolta firme

Ambiente

19 Agosto 2026

Accesso al mare, stop ai tornelli, sul sito dei Radicali parte la raccolta firme

Livorno 19 agosto 2026

Tornelli negli stabilimenti balneari, Hallissey lancia la petizione: «Basta ostacoli, il mare è di tutti»

La battaglia sui tornelli degli stabilimenti balneari livornesi torna al centro del dibattito. Matteo Hallissey, presidente di +Europa e Radicali Italiani, rilancia infatti la campagna per il libero accesso alla battigia e annuncia una nuova raccolta firme online.

«A Livorno i tornelli sono ancora lì», sostiene Hallissey, secondo cui anche chi vuole semplicemente attraversare uno stabilimento per raggiungere il mare può ancora incontrare «barriere, controlli e ostacoli a un diritto che dovrebbe essere elementare: l’accesso libero e gratuito alla battigia».

La presa di posizione arriva dopo le iniziative portate avanti nelle scorse settimane dai Radicali in alcuni stabilimenti livornesi. La questione ha già provocato un confronto con l’amministrazione comunale, che ha sostenuto di aver verificato la situazione degli stabilimenti interessati dalle segnalazioni.

La richiesta a Comune e Regione

Hallissey guarda anche a quanto avvenuto in Sicilia, dove, secondo quanto riferisce, le iniziative dei Radicali hanno portato la Regione a intervenire sulla presenza dei tornelli negli stabilimenti.

«In Sicilia, dopo le nostre iniziative, la Regione ha disposto la rimozione dei tornelli dagli stabilimenti», afferma Hallissey. Da qui la richiesta rivolta alle istituzioni toscane: «Ora chiediamo che anche Comune di Livorno e Regione Toscana facciano lo stesso».

Le richieste della campagna sono precise: rimuovere i tornelli, installare cartelli chiari che informino cittadini e turisti sul diritto di accesso gratuito e aumentare il numero dei varchi pubblici verso il mare.

Il tema del libero accesso alla battigia è al centro di una discussione più ampia sulle modalità di accesso agli stabilimenti balneari. La normativa italiana prevede, in linea generale, il libero e gratuito transito per raggiungere la battigia e fare il bagno, anche attraverso stabilimenti in concessione.

«Il mare è di tutti»

La campagna dei Radicali punta quindi a trasformare la questione dei tornelli in una mobilitazione più ampia sul diritto di raggiungere il mare senza dover acquistare un biglietto.

«Il mare è di tutti: per arrivarci non si deve pagare un biglietto, né superare un tornello», afferma Hallissey nel suo appello.

Il presidente di +Europa e Radicali Italiani invita infine i cittadini a sostenere la petizione “Basta tornelli!”, disponibile sul sito dei Radicali Italiani. La richiesta è rivolta direttamente alle amministrazioni comunale e regionale affinché intervengano sulla questione dell’accessibilità al litorale.

La campagna riporta così il tema al centro dell’attenzione proprio nei giorni di Ferragosto, quando le spiagge livornesi registrano il tradizionale afflusso di bagnanti.