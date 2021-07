Home

Accesso disabili e anziani alla casa della salute a Stagno, accolte le osservazioni della Sinistra di Collesalvetti

5 Luglio 2021

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 5 luglio 2021

“Per un territorio a misura di tutti”

Le forze della sinistra Comunista di Collesalvetti (Rifondazione Comunista, Partito Comunista e La sinistra di Colle) vedono accolte le proprie osservazioni per quello che ritengono essere un punto cardine dello sviluppo e sicurezza di una comunità, maggiore inclusione e migliore qualità della vita, con particolare attenzione alle persone fragili.

Dopo l’interrogazione presentata in data 19 maggio 2021, sono in corso i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche che incomprensibilmente dalla presentazione del progetto 2017 ma soprattutto dall’inaugurazione del 2018 compromettevano di fatto l’accesso agli ambulatori della Casa della Salute di Stagno alle persone disabili e agli anziani.

Quello delle barriere architettoniche è un problema che si sarebbe dovuto affrontare in maniera seria da tempo.

Una progettazione accessibile ed una programmazione degli interventi non dovrebbero mai venir meno, con l’obiettivo di trovare insieme ai cittadini quelle che sono le soluzioni per migliorare l’accessibilità e rendere il territorio maggiormente fruibile. Secondo noi un’ amministrazione dovrebbe sempre dimostrarsi nei fatti sensibile e attenta alle persone con disabilita’. L’abbattimento delle barriere architettoniche presso la casa della salute di Stagno speriamo sia di stimolo per affermare un principio di solidarietà ed equità sociale fondamentale per il riconoscimento dei diritti di tutti, oltre ogni demagogia”.

