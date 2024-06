Home

Cronaca

Accoglienza dei migranti in arrivo a Livorno, Prefettura pubblica i bandi di gara

Cronaca

25 Giugno 2024

Accoglienza dei migranti in arrivo a Livorno, Prefettura pubblica i bandi di gara

Livorno 25 giugno 2024 – Accoglienza dei migranti in arrivo a Livorno, Prefettura pubblica i bandi di gara

I numerosi arrivi degli scorsi mesi di richiedenti la protezione internazionale e la prevedibile intensificazione degli sbarchi in relazione alle favorevoli condizioni meteo ed ai complessi attuali scenari geo-politici, rendono necessario assicurare un ulteriore potenziamento della capacità ricettiva dei centri di accoglienza straordinaria (CAS) della provincia di Livorno.

In tale ottica, la Prefettura ha pubblicato quattro nuovi bandi di gara per l’affidamento del servizio di accoglienza e gestione dei migranti per il triennio 01/10/2024-30/09/2027, finalizzati alla selezione di più operatori economici con cui concludere Accordi Quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a), del d.lgs. 36/2023, per un numero prevedibile di 1050 posti per l’intera provincia.

I centri di accoglienza attivabili potranno essere unità abitative con capacità massima di 50 posti; centri di accoglienza collettivi, di dimensioni variabili: i più piccoli fino a 50 posti, i medi da 51 a 100 posti e quelli grandi da 101 a 300 posti di capienza.

In conformità alle nuove disposizioni ministeriali impartite, è stato adottato il “Nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza e centri di accoglienza temporanei previsti”, rideterminando gli standard di accoglienza per assicurare una maggiore sostenibilità economica.

Nello specifico, i bandi si connotano per importanti elementi innovativi, che ridisegnano il quadro delle prestazioni da assicurare, con l’introduzione di scaglioni di posti ai fini della determinazione del personale, della razionalizzazione del monte orario minimo, della erogazione di beni e servizi minimi essenziali e delle spese accessorie, nonché’ un adeguamento delle basi d’asta in linea con una nuova quotazione dei costi pro-die pro-capite in relazione al generale aumento del costo della vita e del costo del lavoro in applicazione del rinnovo dei CCNL recentemente approvati.

Le procedure, conformemente alle prescrizioni del nuovo Codice degli Appalti, si svolgeranno come da norma attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nei Disciplinari di gara.

La piattaforma utilizzata è l’ASP (Application Service Provider) resa disponibile da CONSIP s.p.a. sul sito internet www.acquistinretepa.it .

I bandi, pubblicati sulla apposita sezione della Gazzetta Europea e sulla “Piattaforma per la pubblicità legale degli atti” della Banca Dati ANAC, sono consultabili, con tutta documentazione necessaria sul sito istituzionale di questa Prefettura all’indirizzo www.prefettura.it/livorno – sezione bandi e gare, con scadenza per le presentazione delle offerte prevista per il 30 e 31 luglio pp.vv..