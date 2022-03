Home

1 Marzo 2022

Accoglienza di cittadini ucraini in fuga dalla guerra, ne ha parlato il prefetto al Cpops

Livorno 1 marzo 2022

Il Prefetto Paolo D’Attilio ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a cui hanno partecipato:

i vertici provinciali delle Forze di polizia; il Sindaco di Livorno Luca Salvetti; l’Assessore Giovanna Cepparello e il Comandante della Polizia municipale Annalisa Maritan

Nella riunione si è parlato del possibile arrivo di cittadini ucraini in fuga dalla guerra

La Prefettura rende noto che al momento si stanno registrando, dai valichi del Nord Est, arrivi in Italia estemporanei e autonomi, spesso organizzati da ucraini già residenti nel nostro Paese.

Al riguardo il Prefetto assicura la massima attenzione nella ricerca di soluzioni condivise di sostegno a tutta la comunità presente sul territorio livornese.

Inoltre, in assenza di diverse sistemazioni e in attesa di disposizioni specifiche al vaglio del Governo; le persone che giungeranno nel territorio provinciale potranno essere accolte nei centri di accoglienza straordinari approntati dalla Prefettura per ospitare i richiedenti la protezione internazionale.

