Home

Cronaca

Accoglienza migranti, la Prefettura pubblica 4 bandi per il periodo 2021-2023

Cronaca

8 Aprile 2021

Accoglienza migranti, la Prefettura pubblica 4 bandi per il periodo 2021-2023

Bandi di gara per l’accoglienza di migranti richiedenti protezione internazionale

Livorno 8 aprile 2021

Si informa che per garantire la prosecuzione del programma di accoglienza in favore dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale già presenti presso i CAS esistenti, in conformità alle disposizioni ministeriali impartite, la Prefettura di Livorno ha provveduto a pubblicare quattro nuovi bandi di gara per l’affidamento del servizio per il periodo 01/5/2021 – 30/4/2023.

La procedura è finalizzata alla conclusione di quattro accordi quadro, ex art. 54 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l’individuazione di operatori in grado di fornire sia le strutture di accoglienza che la gestione dei servizi, con scadenza 10 maggio p.v..

Conformemente alle prescrizioni del Codice degli Appalti e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, la gara si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico, mediante piattaforma ASP (Application Service Provider) reso disponibile da CONSIP s.p.a. sul sito internet www.acquistinretepa.it

Il bando e tutta la documentazione e’ consultabile sul sito istituzionale di questa Prefettura all’indirizzo www.prefettura.it/livorno – sezione amministrazione trasparente – sezione bandi e gare.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin

Correlati