Home

Politica

Accoltellamento via Gazzarrini, FI: “Il fenomeno sta diventando una piaga sociale, dall’Amministrazione solo promesse mai mantenute”

Politica

6 Agosto 2023

Accoltellamento via Gazzarrini, FI: “Il fenomeno sta diventando una piaga sociale, dall’Amministrazione solo promesse mai mantenute”

Livorno 6 agosto 2023 – Accoltellamento via Gazzarrini, FI: “Il fenomeno sta diventando una piaga sociale, dall’Amministrazione solo promesse mai mantenute”

“Via Gazzarrini,la lite in strada: 47enne ferito al volto e alla schiena con un’arma da taglio”

Svegliarsi la mattina e leggere sui quotidiani locali della nostra città articoli del genere non fa affatto piacere.

Ennesimo episodio a Livorno che porta ad una ulteriore riflessione sulla sicurezza in città”.

Lo dichiarano Elisa Amato Coordinatore Livorno Forza Italia e Gianluca Di Liberti Consigliere Comunale Livorno Forza Italia che proseguono:

“La questione della sicurezza urbana riveste un ruolo fondamentale nell’ambito delle politiche locali e nel corso del tempo ha assunto una rilevanza sempre maggiore per i cittadini.

Il fenomeno sta diventando una piaga sociale e da parte dell’Amministrazione Comunale solo promesse mai mantenute .

Come Forza Italia e come Centrodestra unito abbiamo sempre fatto proposte in Consiglio Comunale per aumentare l’illuminazione, per l’utilizzo delle nuove tecnologie, l’implementazione del sistema di videosorveglianza, l’installazione di telecamere intelligenti.

Necessario rivitalizzare le piazze e intervenire sulla riqualificazione e sul recupero delle aree più degradate, inserire anche la figura del poliziotto di quartiere.

Tutte richieste mai recepite: l’amministrazione ogni volta cerca di non affrontare il problema a 360 gradi e in modo trasversale.

È il momento di prendere coscienza del problema della sicurezza, che esiste e che va risolto con immediatezza e celerità.

Per una Livorno ben più vivibile, la sicurezza deve essere sempre al centro delle nostre azioni come politici e come cittadini.

Prevenire deve essere il primo obiettivo, prevenire significa fare in modo che le politiche sulla sicurezza si formino attorno ai bisogni del cittadino, coinvolgendo pienamente anche i giovani, al fine di rispondere ad una domanda sociale di protezione.

Livorno è una città che potrebbe essere un’oasi di tranquillità, invece sta andando sempre più degradandosi: deve diventare più attrattiva di prima, basta leggere quotidianamente di atti che la penalizzano.

Forza Italia denuncia con forza questa deriva sulla sicurezza: i cittadini meritano una Livorno ben più vivibile e l’amministrazione deve prendere in mano direttamente il problema senza incertezze ed esitazioni con misure specifiche per contrastare tali criticità.

La Sicurezza è un bene comune e come tale è e sarà sempre al centro del nostro interesse”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin