Home

Cronaca

Accoltellato un 35enne in via della Pina d’Oro, la compagna accusa un malore

Cronaca

5 Giugno 2024

Accoltellato un 35enne in via della Pina d’Oro, la compagna accusa un malore

Livorno 5 giugno 2024 – Accoltellato un 35enne in via della Pina d’Oro, la compagna accusa un malore

Nella sera di ieri, 4 giugno un 35enne in compagnia della sua compagna è stato accoltellato al petto all’angolo tra via della Pina d’Oro e piazza della Repubblica.

Sul posto a soccorrere l’uomo di origini straniere i volontari dell’SVS che lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Livorno. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi. Anche la compagna, una ventunenne, anche lei di origini straniere è dovuta ricorrere alle cure mediche per uno malore dovuto allo choc.

Sul posto al momento dell’intervento dell’ambulanza c’era solo il ferito con la compagna e nessuna traccia dell’aggressore o aggressori. Spetta ora alle forze dell’ordine fare luce sui motivi dell’accoltellamento e rintracciare l’aggressore per assicurarlo alla giustizia.