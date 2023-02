Home

Accolto ricorso Amaranto, Seravezza perde a tavolino 0-3

14 Febbraio 2023

Accolto ricorso Amaranto, Seravezza perde a tavolino 0-3

Decisione del Giudice Sportivo sulla Gara Seravezza Pozzi-Livorno 1915

L’Unione Sportiva Livorno 1915 ha ricevuto la decisione del Giudice Sportivo riguardo alla gara del 29 gennaio 2023, Seravezza Pozzi-Livorno 1915. Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, con il supporto dei Sostituti Avv. Luca Longhi, Avv. Massimo Romeo e Avv. Giacomo Scicolone, in collaborazione con il rappresentante dell’A.I.A. Sandro Capri e il Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari, ha accolto il reclamo presentato dalla US Livorno 1915 e ha sanzionato il Seravezza Pozzi con la perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Dopo aver esaminato il reclamo presentato tempestivamente, il Giudice Sportivo ha rilevato che il calciatore Emanuele Maffei, tesserato per il Seravezza Pozzi, era stato squalificato per una gara per somma di ammonizioni durante il Campionato Nazionale Juniores Under 19 2021/2022. Tuttavia, questa squalifica non è stata scontata né durante il Campionato Nazionale Juniores Under 19 2021/2022, né durante il Campionato di Serie D 2022/23. Inoltre, il calciatore Emanuele Maffei, nonostante la sua squalifica, è stato inserito in distinta come calciatore titolare o di riserva in tutte le prime ventuno giornate di campionato e subentrato dall’11 minuto del secondo tempo nella gara del 29 gennaio 2023.

In base a queste considerazioni, il Giudice Sportivo ha deciso:

di accogliere il reclamo presentato dalla US Livorno 1915;

Infligge alla ASD Seravezza Pozzi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

di non addebitare la tassa di reclamo.

Questa decisione del Giudice Sportivo conferma l’importanza di rispettare le regole e le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva per garantire la regolarità e la correttezza delle competizioni sportive.

Serie D girone E, la nuova classifica

Arezzo 47

Pianese 45

Poggibonsi 43

Livorno 37

Follonica Gavorrano 35

Flaminia Civitacastellana 33

Seravezza Pozzi Calcio 32

Sangiovannese 1927 30

Città Di Castello 30

Grosseto 1912 28

Ghiviborgo VDS 28

Mobilieri Ponsacco 28

Tau Calcio Altopascio 26

Ostia Mare Lido Calcio 26

Orvietana Calcio 23

Terranuova Traiana 23

Montespaccato 21

Sporting Club Trestina 21