Accordo con Asl, a Misericordia effettuerà mille tamponi in più a settimana

LIVORNO, 11 gennaio 2022

La Zona Livornese ha sottoscritto un accordo con la Misericordia di Via Verdi per l’effettuazione di 882 tamponi rapidi settimanali da eseguire al Drive through collocato sul Viale Boccaccio nei pressi dell’incrocio di Barriera Roma.

Il nuovo Drive through lavorerà dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 18, con possibilità di ulteriore ampliamento, riuscendo ad assicurare così 126 tamponi al giorno, al ritmo di uno ogni 5 minuti.

L’associazione si occuperà poi di mettere a conoscenza sia l’utente sia l’Azienda sanitaria del risultato.

“Da ieri – spiega Cinzia Porrà, direttore della Zona Livornese – è possibile quindi prenotare attraverso il portale regionale i tamponi antigenici rapidi (prenotatampone.sanita. toscana.it) da considerare equiparati in tutto e per tutto, per ingresso o uscite da quarantene e isolamenti, a quelli molecolari. Si tratta di una opportunità ulteriore messa a disposizione dei cittadini in un momento di fortissima richiesta e che si affianca non solo al prolungamento dell’apertura fino alla mezzanotte del Drive through aziendale per i tamponi molecolari, ma anche a tutti gli altri accordi messi a disposizione dalla Regione Toscana con medici di famiglia, pediatri, laboratori privati e farmacie”.