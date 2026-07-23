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Accordo di programma Jsw, Macelloni (Fiom-Cgil): “L’azienda non ha più alibi: adesso proceda con gli investimenti”

Piombino

23 Luglio 2026

Accordo di programma Jsw, Macelloni (Fiom-Cgil): “L’azienda non ha più alibi: adesso proceda con gli investimenti”

Livorno 23 luglio 2026

Con la recente firma dell’ accordo di programma Jsw Steel Italy non ha più alibi: l’azienda deve procedere nel più breve tempo possibile con gli investimenti per il treno rotaie. Adesso ci sono tutti i presupposti per una svolta: Jsw Steel Italy deve pertanto dimostrare un netto cambio di passo rispetto a quanto abbiamo osservato in questi ultimi anni.

Anche Metinvest è chiamata alle proprie responsabilità. Rispetto al cronoprogramma prestabilito i ritardi sono evidenti. L’azienda deve dimostrare al territorio che intende concretizzare i propri progetti nel più breve tempo possibile.

È arrivato il momento di far parlare i fatti. Piombino ha bisogno di investimenti per far ripartire il lavoro e per dare risposte non solo ai numerosi cassaintegrati ma anche e soprattutto alle giovani generazioni.

Mauro Macelloni (segreteria Fiom-Cgil Livorno)