Accordo integrativo Seatrag, la partita non è ancora chiusa: ora la parola passa ai lavoratori

30 Giugno 2022

Livorno 30 giugno 2022

Nei giorni scorsi abbiamo raggiunto con Seatrag, azienda del porto di Livorno specializzata nella movimentazione di traffici ro-ro, un’intesa di massima per il rinnovo del contratto integrativo. Al centro dell’attenzione soprattutto orari di lavoro, turni e alcune indennità.

La trattativa con l’azienda, a tratti tesa, è durata diversi mesi. Grazie però anche alla mediazione dell’Autorità di sistema portuale, siamo riusciti a trovare un’intesa di massima con Seatrag sui contenuti dell’integrativo.

La partita però non è ancora chiusa. L’ultima parola sulla bozza d’intesa raggiunta con Seatrag spetta come è giusto che sia all’assemblea dei lavoratori. Il voto dei circa cento dipendenti dell’azienda sul testo in questione si terrà nei prossimi giorni. I delegati sindacali illustreranno i dettagli dell’accordo ai lavoratori, si aprirà il confronto e successivamente si procederà alla votazione. Come Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti riteniamo che sia stata raggiunta una buona intesa: come sempre però ci atterremo al volere dei lavoratori.

Lo dichiarano Giuseppe Gucciardo (Filt-Cgil); Dino Keszei (Fit-Cisl); Gianluca Vianello (Uiltrasporti)

