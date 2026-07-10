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Accordo Jsw, Amadio (FdI): “svolta fondamentale”

Piombino

10 Luglio 2026

Accordo Jsw, Amadio (FdI): “svolta fondamentale”

Livorno, 10 luglio 2026

“La firma dell’Accordo di Programma per il polo siderurgico di Piombino, siglato oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, segna una svolta fondamentale e attesa da troppi anni. Finalmente si mette la parola fine a una lunga stagione di incertezze, tracciando una rotta chiara per il rilancio industriale di un sito che è nel DNA economico della nostra regione e dell’intera nazione.

Diciamolo chiaramente: serviva il Governo Meloni per uscire dalle sabbie mobili del passato, dalle troppe promesse a vuoto e dall’immobilismo che ha paralizzato Piombino per anni. Era necessaria la determinazione politica di questo esecutivo per sbloccare finalmente uno stallo che penalizzava il territorio, le imprese e le famiglie. Un ringraziamento sincero va al Ministro Adolfo Urso e a tutta la struttura del Mimit per aver condotto le trattative con una linea ferma, pragmatica e sempre orientata al bene collettivo.