Accordo Quadro preliminare Magna Closures, USB: primi impegni per il consolidamento, ma servono garanzie più forti su investimenti e occupazione

2 Luglio 2025

Guasticce (Collesalvetti, Livorno) 2 luglio 2025

In data 27 giugno 2025, presso il Comune di Collesalvetti, si è svolto l’incontro per la firma dell’Accordo Quadro preliminare a sostegno del consolidamento della presenza di Magna Closures sul nostro territorio.

All’incontro hanno partecipato Regione Toscana, i Comuni di Collesalvetti e Livorno, la Direzione aziendale di Magna Closures, Confindustria, le RSU e le Organizzazioni Sindacali.

Come USB e Fim abbiamo ribadito con forza la necessità che: l’azienda presenti al più presto un piano industriale dettagliato, con investimenti certi e tempistiche definite;

siano assunti impegni concreti per mantenere gli attuali livelli occupazionali (circa 500 lavoratori);

si inseriscano clausole vincolanti per scongiurare delocalizzazioni o smantellamenti;

siano stanziate risorse adeguate per la formazione e la riqualificazione, indispensabili per affrontare la transizione verso l’elettrico e la meccatronica;

venga istituito un tavolo di monitoraggio permanente tra azienda, istituzioni e sindacati per verificare passo dopo passo l’attuazione degli impegni.

L’accordo sottoscritto rappresenta solo un primo passo: un documento d’intenti che dovrà trasformarsi, entro il prossimo ottobre, in un Protocollo d’Intesa vincolante, con obiettivi chiari e misurabili, per dare reali certezze sul futuro produttivo dello stabilimento di Guasticce e tutelare tutti i lavoratori.

Come USB e Fim continueremo a: pretendere trasparenza nelle scelte aziendali;

difendere ogni posto di lavoro;

vigilare affinché le promesse si traducano in fatti concreti.

Per informare e confrontarci insieme:

11 luglio 2025 si terranno assemblee retribuite per tutti i lavoratori e le lavoratrici dello stabilimento.

Invitiamo tutti a restare uniti, informati e partecipi: ora più che mai è fondamentale non abbassare la guardia, per difendere il presente e costruire un futuro stabile.

Usb – Fim Livorno

